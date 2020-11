Alaba: Zukunftsentscheidung vertagt

David Alaba will sich für seine Zukunftsentscheidung Zeit nehmen. Laut ‚Sky‘ möchte sich der 28-jährige Österreicher, dessen Vertrag beim FC Bayern zum Saisonende ausläuft, erst im neuen Jahr mit seiner sportlichen Zukunft auseinandersetzen. Erst dann werden Alaba und sein Berater Pini Zahavi entsprechende Angebote sondieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Selbst ein Verbleib in München könnte dann eventuell noch einmal Thema werden. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge betonte am Wochenende, dass man trotz der abgebrochenen Gespräche über eine Verlängerung weiterhin an einer Einigung mit Alaba interessiert ist: „Wenn David beim FC Bayern bleiben möchte, muss man einfach reden. Die Tür ist einen Spalt auf.“