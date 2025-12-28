Menü Suche
Bayern-Wechsel: 50-Millionen-Angreifer Rayan hebt den Daumen

Der FC Bayern schaut sich unter anderem auch auf dem brasilianischen Markt nach Verstärkungen um. Eine heiße Spur führt zu einem verheißungsvollem Offensivakteur.

von Julian Jasch - Quelle: UOL | Fabrizio Romano
Rayan will sich den Ball schnappen @Maxppp

Der FC Bayern forciert offenbar eine Zusammenarbeit mit dem erst 19-jährigen Rayan. Einem Bericht von ‚UOL‘ zufolge hat der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Wochen den Kontakt zu dem Angreifer intensiviert.

Mehr noch: Laut dem brasilianischen Portal sind die Münchner sogar bereit, die Forderungen des Spielerlagers zu erfüllen. Rayan selbst habe grünes Licht gegeben, entsprechend bedarf es lediglich einer Übereinkunft mit Vasco da Gama, um die Verpflichtung über die Ziellinie zu bringen.

Der Klub vom Zuckerhut soll umgerechnet knapp 50 Millionen Euro für den Linksfuß aufrufen, sei aber auch bereit, über die Ablöse noch ein wenig zu verhandeln. Von knapp unter 45 Millionen Euro ist die Rede. Bleibt abzuwarten, ob der Bundesliga-Primus so viel Geld auf den Tisch legen möchte.

Sollte Bayern so viel Kohle lockermachen?
Europa-Wechsel geplant

Rayan sorgte in seiner brasilianischen Heimat in der abgelaufenen Liga-Saison mit 14 Treffern aus 34 Partien für Furore. Damit hat sich der flexible Offensivakteur, der sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum agieren kann, laut Fabrizio Romano in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. Zeitnah will Rayan den Schritt nach Europa wagen. Geht der Zuschlag an den deutschen Rekordmeister?

