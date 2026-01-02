Rückkehr perfekt: BVB gibt Groß ab

Die Zeit von Pascal Groß bei Borussia Dortmund geht zu Ende. Wie der Bundesligist mitteilt, verlässt der zentrale Mittelfeldspieler die Schwarz-Gelben und kehrt zu Brighton & Hove Albion zurück. Der Vertrag des 34-Jährigen beim BVB wäre im Sommer ausgelaufen. Sein neuer Kontrakt bei den Seagulls ist bis 2027 datiert.

Als Ablöse für Groß fließen dem Vernehmen nach drei Millionen Euro. Bis Saisonende spart Dortmund mehr als zwei Millionen Euro Gehalt. Zwischen 2017 und 2024 spielte der 16-fache Nationalspieler bereits für den englischen Profiklub. Zu seinen 261 Pflichtspielen im Trikot von Brighton werden demnach künftig weitere hinzukommen.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ordnet ein: „Pascal ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein wichtiger Spieler für uns gewesen, der uns speziell im Endspurt der letzten Saison geholfen hat, die Qualifikation für die Champions League noch zu erreichen. Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft. Dem haben wir entsprochen, weil Pascal ein Top-Profi ist und bei uns mit seinem Auftreten auf und abseits des Platzes eine sehr hohe Wertschätzung und großen Respekt genießt.“

Groß selbst geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt: „Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Vor allem in unserem Stadion vor der Gelben Wand aufzulaufen, war jedes Mal ein unbeschreibliches Gefühl. Ich möchte mich beim BVB und den verantwortlichen Personen bedanken und wünsche dem Verein mit seinen unglaublichen Fans alles Gute.“

Hoffnung auf WM-Ticket

An der Strobelallee gehörte Groß stets zum erweiterten Kreis der Stammkräfte und untermauerte seine Ambitionen in der deutschen Nationalmannschaft. Im Oktober und November 2025 gehörte der Mittelfeldregisseur nicht mehr zum Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ob Groß in Englands Eliteliga mit starken Leistungen noch auf den WM-Zug aufspringen kann, wird sich zeigen.