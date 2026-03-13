Trio schon weg: Sechs weitere BVB-Abgänge?

Die auslaufenden Verträge von Niklas Süle (30), Julian Brandt (29) und Salih Özcan (28) werden nicht verlängert, das hat Borussia Dortmund bereits offiziell kommuniziert. Kapitän Emre Can (32) soll nach seinem Kreuzbandriss dagegen ein neues Arbeitspapier erhalten.

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Liebend gern würde der BVB auch mit Nico Schlotterbeck (26) verlängern, würde eine Ausstiegsklausel zugestehen. Anders als Felix Nmecha (25) zögert der Innenverteidiger aber noch. Schlotterbeck will Saison- und Kaderentwicklung abwarten, hat zudem attraktive Alternativen wie Real Madrid in Aussicht.

Sein Vertrag endet 2027, die Verhandlungen laufen. Weniger Bewegung ist da bei Karim Adeyemi (24) zu vernehmen. Der Offensivspieler dürfte für 60 Millionen Euro gehen, Adeyemi soll auf einen Wechsel nach England schielen.

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Für Serhou Guirassy (30) könnten 50 Millionen fließen. Spuren führen aktuell zum AC Mailand und nach Saudi-Arabien. Julian Ryerson (28) steht unter anderen beim FC Liverpool, FC Barcelona, Manchester United und Newcastle United auf dem Zettel. Bei 30 Millionen Euro würde der BVB wohl grünes Licht geben.

Der Winterwechsel von Almugera Kabar (19) zum Hamburger SV scheiterte am Medizincheck, der HSV ist aber weiterhin am Linksverteidiger dran. Da er beim BVB ohne Saisoneinsatz für die Profis ist, wäre alles anderes als ein Abschied im Sommer eine Überraschung.

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Ein zumindest kleines Fragezeichen steht hinter der Zukunft von Fábio Silva (23). Wechselgerüchte kursierten schon im Januar, Betis Sevilla lauert weiterhin. Silva, der es nur unregelmäßig in die Startelf schafft, dürfte seine BVB-Zukunft auch von Guirassy und der Dortmunder Kaderplanung für den Angriff abhängig machen.