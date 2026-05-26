XXL-Vertrag für Leão

Galatasaray ist ins Wettbieten um Rafael Leão vom AC Mailand eingestiegen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist der Istanbul-Klub bereit, dem 26-Jährigen ein Gehalt in Höhe von zehn Millionen Euro zuzüglich Prämien anzubieten. Damit will sich Gala unter anderem gegen den Stadtrivalen Fenerbahce durchsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde bekannt, dass der Abgang des Portugiesen bei den Rossoneri trotz laufenden Vertrags bis 2028 beschlossene Sache ist. Leão liebäugele demnach mit einem Wechsel zu Manchester United, aber auch andere Klubs wie der FC Barcelona werden gehandelt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, soll der mögliche Preis zwischen 40 und 50 Millionen Euro liegen.