Petersen beendet Karriere

Nils Petersen hängt im Anschluss an die Saison seine Fußballschuhe an den Nagel. Der 34-Jährige hat bei Instagram bekanntgegeben, dass er seine Profikarriere nach 16 Jahren beenden wird. Der Stürmer spielt seit 2015 beim SC.

Zu seinem Entschluss sagt der Rechtsfuß: „Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe nach Saisonende schweren Herzens an den Nagel. Danke schon jetzt an alle, die meinen Weg begleitet, mir Woche für Woche Glück gewünscht, nach Siegen gratuliert und mich nach Niederlagen getröstet haben.“

Und weiter: „Alles, was ein Ende hat, hatte auch mal einen Anfang. Und ein neuer Anfang ist nicht gleich das Ende. Ihr hört von mir. Versprochen. Nun werde ich nochmal alles investieren, um dann sagen zu können: ‚Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist‘.“

Bundesliga durch und durch

Bislang stand der Goalgetter in der Bundesliga in 289 Partien auf dem Rasen, in denen er an 110 Treffern direkt beteiligt war (88 Tore, 22 Vorlagen). Für die Breisgauer lief er im deutschen Oberhaus bisher 210 Mal auf (81 Torbeteiligungen). Mit 33 Jokertoren ist Petersen der Rekordhalter der Bundesliga-Geschichte.