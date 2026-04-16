Lukrative Offerten: Die Tendenz bei Egloff

Der Karlsruher SC sieht sich im Werben um die Gunst von Lilian Egloff namhafter Konkurrenz ausgesetzt. Der ‚kicker‘ berichtet, dass unter anderem der 1. FC Nürnberg dem 23-Jährigen ein Angebot unterbreitet hat. Die Tendenz des Kreativspielers gehe aktuell in Richtung Frankenland.

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In Karlsruhe läuft der Vertrag des ehemaligen Stuttgarters aus. Auch in dieser Saison wurde der Rechtsfuß nach zwischenzeitlich herausragenden Leistungen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und fehlt auch aktuell mit einem Muskelfaserriss.