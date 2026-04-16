Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Lukrative Offerten: Die Tendenz bei Egloff

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Lilian Egloff beim Spiel des KSC @Maxppp

Der Karlsruher SC sieht sich im Werben um die Gunst von Lilian Egloff namhafter Konkurrenz ausgesetzt. Der ‚kicker‘ berichtet, dass unter anderem der 1. FC Nürnberg dem 23-Jährigen ein Angebot unterbreitet hat. Die Tendenz des Kreativspielers gehe aktuell in Richtung Frankenland.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Karlsruhe läuft der Vertrag des ehemaligen Stuttgarters aus. Auch in dieser Saison wurde der Rechtsfuß nach zwischenzeitlich herausragenden Leistungen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und fehlt auch aktuell mit einem Muskelfaserriss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
KSC
Nürnberg
Lilian Egloff

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Lilian Egloff Lilian Egloff
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert