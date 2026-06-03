FC Bayern: Vorzeitiges Eberl-Aus?

Max Eberl erhält bis zum Ende des Sommer-Transferfensters Zeit, sich für eine Zukunft beim FC Bayern zu empfehlen. Laut der ‚Sport Bild‘ wird auf der Aufsichtsratssitzung im August entschieden, wie es mit Eberl weitergeht – auch eine sofortige Trennung sei dann nicht ausgeschlossen. Eberls Vertrag läuft bis 2027.

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Die Arbeit des Sportvorstands wird von Teilen des Aufsichtsrats kritisch gesehen, insbesondere von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Letztgenannter sagte zuletzt: „Heute liegen die Chancen auf eine Verlängerung bei 60 zu 40. Da sind noch Zweifel.“