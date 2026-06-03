Menü Suche
Kommentar 143
Bundesliga

FC Bayern: Vorzeitiges Eberl-Aus?

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Max Eberl im Stadion @Maxppp

Max Eberl erhält bis zum Ende des Sommer-Transferfensters Zeit, sich für eine Zukunft beim FC Bayern zu empfehlen. Laut der ‚Sport Bild‘ wird auf der Aufsichtsratssitzung im August entschieden, wie es mit Eberl weitergeht – auch eine sofortige Trennung sei dann nicht ausgeschlossen. Eberls Vertrag läuft bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Arbeit des Sportvorstands wird von Teilen des Aufsichtsrats kritisch gesehen, insbesondere von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Letztgenannter sagte zuletzt: „Heute liegen die Chancen auf eine Verlängerung bei 60 zu 40. Da sind noch Zweifel.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert