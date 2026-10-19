Beim FC Liverpool hofft man auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Rio Ngumoha (18). Die Reds wollen das 2028 auslaufende Arbeitspapier mit dem Flügelstürmer laut ‚Sky Sports‘ unbedingt verlängern. Ngumoha sagte am Wochenende nach dem 2:1-Sieg beim FC Brentford über die Vertragsgespräche: „Das liegt jetzt alles bei meinem Berater. Ich glaube, es läuft alles gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lasse einfach die Leistung auf dem Platz für mich sprechen, ich habe Spaß am Spielen und all das habe ich im Hinterkopf.“

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Der Youngster war 2024 aus der Jugend des FC Chelsea nach Liverpool gewechselt. Für die LFC-Profis stehen bislang 38 Einsätze zu Buche (ein Tor, zwei Assists), sein großes Potenzial lässt der dreifache englische Nationalspieler dabei immer wieder aufblitzen. Übrigens: Im Sommer war Ngumoha auch ein konkretes Thema beim FC Bayern, die Münchner erzielten mit dem Offensivjuwel sogar eine mündliche Einigung. Liverpool schloss einen Verkauf aber kategorisch aus – und plant stattdessen für die kommenden Jahre mit dem schnellen Rechtsfuß.