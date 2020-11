Giroud: Vieles spricht für Abschied

Ein Abschied von Olivier Giroud vom FC Chelsea wird zunehmend wahrscheinlicher. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, würden die Blues ihrem Stürmer wohl keine Steine in den Weg legen, wenn dieser den Klub verlassen möchte. Eine finale Entscheidung wollen die Londoner aber noch nicht treffen, da man abwarten wolle, ob sich einer der etablierten Neuner Timo Werner und Tammy Abraham bis zum Wintertransferfenster verletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte das Duo fit bleiben, könnte Giroud die Stamford Bridge folglich verlassen. Dass der 34-Jährige dies in Erwägung zieht, legte er jüngst in einem Interview mit ‚Téléfoot‘ nahe: „Ob ich mir Sorgen mache? Sorgen sind ein starkes Wort, aber ich mache mir schon Gedanken, denn ich dachte, dass ich eine größere Rolle spielen würde, nachdem ich zum Ende der vergangenen Saison starke Leistungen gezeigt habe und meinen Beitrag zur Champions League-Qualifikation geleistet habe.“ Inter Mailand zeigt Interesse an einem Giroud-Transfer.