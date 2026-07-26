Neuer Klub für Ex-Schalker Churlinov

Darko Churlinov (26) kehrt Kocaelispor den Rücken. Laut ‚Sky‘ steht der Außenstürmer vor einem ablösefreien Wechsel in die polnische Ekstraklasa. Bei Pogon Stettin unterschreibe Churlinov noch am heutigen Sonntag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

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Der nordmazedonische Nationalspieler (42 Länderspiele) war in Deutschland unter anderem für den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 aktiv. Churlinov kommt unter anderem auf 16 Einsätze in der Bundesliga, im Unterhaus stand er 38 Mal auf dem Feld.