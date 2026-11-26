Die Muskelverletzung von Alphonso Davies (26) sorgt mal wieder für Reibereien zwischen dem FC Bayern und dem kanadischen Fußballverband. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sind beide Parteien sauer über den Umgang mit dem Linksverteidiger. Nachdem die Kanadier eine Zerrung diagnostiziert hatten, wurde von den Münchnern ein Faserriss festgestellt, der eine längere Ausfallzeit bedeutet.

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Schon 2025 gerieten Klub und Verband aneinander, weil sich Davies in einem Länderspiel einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, der erst im Flieger festgestellt wurde. Kürzlich verletzte sich der Linksfuß erneut im Einsatz für die Nationalmannschaft. Darüber hinaus sorgte laut der ‚Bild‘ ein Interview von Kanada-Coach Jesse Marsch an der Säbener Straße für Irritationen, als er dem FCB vorwarf: „Ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Bayern auch nur einen Dreck für die kanadische Nationalmannschaft interessieren.“ Immerhin: Davies ist mittlerweile wieder ins Indivualtraining eingestiegen.