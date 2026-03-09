Wolfsburg benennt Christiansen-Ersatz

Diego Benaglio tritt in die Fußstapfen von Peter Christiansen. „Wir haben Diego Benaglio gebeten, die entstandene Lücke in der sportlichen Führung mit seiner Erfahrung und Expertise zu füllen. Er soll noch enger an die Mannschaft rücken und als Bindeglied zwischen Mannschaft, Mitarbeitern und Sportdirektor fungieren. Der Aufsichtsrat delegiert ihn dafür bis zum Ende der Saison“, gab der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph auf der heutigen Pressekonferenz bekannt.

Christiansen wurde als Geschäftsführer nach der jüngsten Negativserie des VfL Wolfsburg am gestrigen Sonntag von seinen Aufgaben entbunden. Neben dem Dänen musste auch Cheftrainer Daniel Bauer seinen Hut nehmen. An der Seitenlinie steht künftig Dieter Hecking, der bereits von 2013 bis 2016 Trainer in der Autostadt war.