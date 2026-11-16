Gladbach-Verletzungen: Schröder hat brisanten Verdacht

Rouven Schröder hat zwei Gründe ausgemacht, die ursächlich für die vielen Muskelverletzungen bei Borussia Mönchengladbach sein könnten. Gegenüber der ‚Bild‘ erläutert der Sportdirektor, dass zum einen der Trainerwechsel Schuld sein könnte: „Ich habe gerade noch mit einem Kollegen aus der Premier League gesprochen, der sagte: Bei einem Trainerwechsel sind solche Verletzungen eingepreist. Der Coach fordert natürlich in jeder Einheit den maximalen Einsatz. Die Spieler wollen sich zeigen, alle fordern mehr Performance. Bei manchen Werten sind wir jetzt unter den Top 5 – haben aber dafür mehr Verletzte.“

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Ende September übernahm Alexander Blessin von Eugen Polanski, einen nachhaltigen Turnaround konnte der neue Übungsleiter aber nicht einleiten. Schröder hat noch eine zweite Theorie, die die vielen Verletzungen erklären könnte: „Ein weiterer Grund können längere Netto-Spielzeiten sein – Einwürfe und Abstöße werden schneller ausgeführt, es gibt kürzere Ruhepausen. Aber das betrifft ja auch die anderen Teams. Auch bei der Diagnose und in der Reintegration der vorher Verletzten können wir Dinge besser machen.“