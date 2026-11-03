SV Werder verkündet bittere Weiser-Diagnose

Werder Bremen muss erneut für längere Zeit auf Mitchell Weiser (32) verzichten. Wie die Grün-Weißen vermelden, hat sich der Außenbahnspieler in der Partie gegen die TSG Hoffenheim (2:0) am vergangenen Samstag eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Bis auf weiteres wird der Rechtsfuß der Mannschaft von Daniel Thioune nicht zur Verfügung stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das ist für Mitchell und für uns als Team eine schlechte Nachricht. Wir werden Mitch dabei unterstützen, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren. Gerade in den vergangenen Wochen hat man gesehen, was für ein Faktor er für die Mannschaft sein kann“, so der Werder-Coach. Weiser feierte erst Mitte September sein Comeback nach einem Kreuzbandriss, den er sich im Juli 2025 zugezogen hatte.