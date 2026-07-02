Überraschungsdeal: Köln holt Nationalspieler

Obwohl der Verkauf von Said El Mala (19) stockt und der 1. FC Köln die Millionen-Einnahmen aus dem potenziellen Deal noch nicht verplanen kann, sind die Verantwortlichen des Bundesligisten schon aktiv auf dem Transfermarkt. Die Abwehr wird jetzt wohl mit einem neuen Innenverteidiger verstärkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das georgische Portal ‚Geo Team‘ berichtet, wechselt Luka Lochoshvili vom 1. FC Nürnberg zum FC. Der 28-jährige Abwehrspieler erhalte in Köln einen Vertrag bis 2029. Heute soll der Medizincheck stattfinden. Der vereinsnahe ‚Geissblog‘ bestätigt diese Informationen.

Bei der Ablösesumme sind sich die beiden Quellen aber nicht einig. Während die Georgier eine Summe von 5,5 Millionen Euro nennen, berichtet der ‚Geissblog‘, dass Lochoshvili für eine niedrigere Ablöse in die Domstadt kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (09:58 Uhr): Dem ‚Express‘ zufolge zahlt Köln vier Millionen Euro an Nürnberg.