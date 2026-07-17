Barça dran: 77-Millionen-Stürmer Durán wechselt

Angreifer Jhon Durán wird Al Nassr noch in diesem Sommer verlassen und zurück nach Europa wechseln. Laut der ‚A Bola‘ steht der 22-Jährige vor dem Transfer zu Benfica Lissabon. Der portugiesische Erstligist leiht den Kolumbianer für eine Saison aus, den Großteil des Gehalts übernimmt aber weiterhin der Klub aus Saudi-Arabien.

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Auch der FC Barcelona war der ‚Sport‘ zufolge im Rennen um den Linksfuß, der 20 Millionen Euro pro Jahr kassiert und bis 2030 an Al Nassr gebunden ist. Der Wüstenklub hatte Durán vor zwei Jahren anstelle von Victor Boniface (25) verpflichtet und dabei 77 Millionen Euro an Aston Villa überwiesen. Für Al Nassr machte der Angreifer lediglich 18 Spiele, zuletzt wurde er bei Fenerbahce und Zenit St. Petersburg geparkt.