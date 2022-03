Kehrer: Gewinner unter Flick – „Schwachpunkt“ bei PSG

Thilo Kehrer ist wohl der größte Gewinner unter Hansi Flick. Unter Joachim Löw war der Verteidiger bei der EM im Sommer 2021 nicht einmal im Kader – seit Flick als Bundestrainer übernahm, bestritt Kehrer alle acht Länderspiele von Anfang an.

„Ich freue mich, dass Hansi mir das Vertrauen gibt und die Chance zu spielen. Ich kann mehrere Positionen spielen in der Defensive und versuche das so gut wie möglich zu machen“, sagte der 25-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz über seine Dauerbrennerolle.

Bei PSG nicht erste Wahl

Dass Kehrer auf dem Podium saß, ist in der Regel ein Hinweis darauf, dass er auch am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) im ersten Härtetest unter Flick in Amsterdam gegen die Niederlande starten darf. Bei Paris St. Germain kommt er zu diesem Vergnügen seltener.

Zwar verweist Kehrer auf Nachfrage darauf, schon „28 Spiele für PSG in dieser Saison gemacht“ zu haben. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass er in den ganz wichtigen Champions League-Duellen nicht die erste Wahl von Trainer Mauricio Pochettino ist.

„Nicht auf PSG-Niveau“

Foot Mercato-Redakteur Matthieu Margueritte beschreibt Kehrers Rolle so: „Er wird als vierter Innenverteidiger im Kader gesehen. Rechts hinten ist er die erste Option, wenn Hakimi ausfällt oder eine Pause bekommt. Seine Leistungen sind dabei gar nicht so relevant für die Häufigkeit seiner Einsätze.“

Margueritte weiter: „Ich halte ihn für einen seriösen Arbeiter, aber gemeinhin wird er nach wie vor als einer der Schwachpunkte bei PSG gesehen, wenn er auf dem Feld steht. Deswegen hasst ihn niemand – aber die meisten Fans und Experten sehen ihn nicht auf dem Niveau, um für PSG zu spielen.“

„Fokus“ auf die WM

Kehrers „Fokus“ liegt auf der WM, wie er selbst sagt. Und um da anders als bei der EM auch im Kader zu stehen, will er „so viele Spiele machen wie möglich, um im Rhythmus zu sein“. Kehrers aktuelle Rolle bei PSG reicht für Flick offenbar aus, um seinen Liebling stets zu nominieren und auch einzusetzen.

„Thilo ist für mich eine der Überraschungen, er hat sich da festgebissen. Er hat mit seiner Art und Weise wie er auftritt sehr viele Pluspunkte gesammelt. Es tut uns als Mannschaft gut, dass wir Spieler haben, die verschiedene Positionen spielen können“, lobte der Bundestrainer heute.

Laut ‚Sky‘ will Kehrer am liebsten erst mit Vertragsablauf 2023 wechseln, Anfragen seien schon jetzt da. Dennoch wird Kehrer im Sommer beobachten, ob Paris noch neue Verteidiger an Bord holt. Droht ihm noch häufiger die Bank im Verein, könnte ein Wechsel schneller zum konkreten Thema werden. Im Sommer 2021 klopften nach *FT-Infos der FC Bayern, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg bei Kehrer an.