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Wechselgerüchte: Collins-Entscheidung gefallen

Lange Zeit kursierten Wechselgerüchte um Nnamdi Collins. Nun hat Eintracht Frankfurt wohl eine Entscheidung getroffen.

von Simon Martis - Quelle: Bild
1 min.
Nnamdi Collins im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Der überraschende Abgang von Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen (28) zum FC Midtjylland hat bei Eintracht Frankfurt offenbar Konsequenzen für eine andere Personalie. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist die Entscheidung gefallen, dass Nnamdi Collins den Verein in diesem Sommer nicht verlassen soll.

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Der 22-Jährige galt als möglicher Verkaufskandidat und wurde unter anderem mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht. Die Hessen wollen in der Defensive aber keine weitere Baustelle aufmachen.

Mit Kristensen, Linksverteidiger Nathaniel Brown (23/zum FC Bayern) und Innenverteidiger Aurèle Amenda (22/zu Coventry City) verliert die Eintracht in diesem Sommer bereits drei wichtige Defensivkräfte.

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Neu-Trainer Adi Hütter soll daher fest mit Collins planen, der dank seiner Vielseitigkeit sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden kann.

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