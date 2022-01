Barça: Xavi zieht Dembélé-Verbannung durch

Der FC Barcelona macht in der Personalie Ousmane Dembélé keine Kompromisse. Erneut nominierte Trainer Xavi den Außenstürmer nicht für den Spieltagskader. Heute Abend um 21 Uhr treten die Katalanen zum Auswärtsspiel bei Deportivo Alavés an.

Ziel des ganzen Schauspiels ist es, Dembélé zum Wechsel noch in diesem Monat zu nötigen. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im Sommer aus, im Januar hat Barça dementsprechend letztmalig die Gelegenheit, eine Ablöse zu kassieren. „Von heute an […] werde ich mich nicht erpressen lassen“, ließ Dembélé zuletzt via Instagram wissen.