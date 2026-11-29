Am heutigen Sonntagnachmittag holt der aktuell verletzte Manuel Neuer (40) seinen Fanklubbesuch in Altomünster nach. Dort ist der langjährige Stammtorwart des FC Bayern unter anderem auf seine Zukunft zu sprechen gekommen.

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„Ich gehe davon aus, dass es im Sommer nicht für mich weitergeht. Ich versuche die restliche Zeit jetzt noch zu genießen“, deutete Neuer an, was sich zuletzt immer deutlicher abgezeichnet hatte: Es wird seine letzte Saison zwischen den Pfosten sein (zitiert via ‚Sky‘).

Gut möglich, dass neben Neuer auch Sven Ulreich (38) am Ende der Spielzeit mit Ablauf seines Kontrakts die Torwarthandschuhe an den Nagel hängen wird. Während Jonas Urbig (23) das Neuer-Erbe antreten soll, befinden sich die Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen erfahrenen Ersatzkeeper.