Union tütet Aebischer-Deal ein

Union Berlin verstärkt sich offenbar mit Michel Aebischer. ‚Sky‘ berichtet, dass sich die Köpenicker mit dem AC Pisa auf einen Transfer verständigt haben. Als Ablöse fließen 3,5 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen.

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Mit Aebischer selbst war sich der Bundesligist schon seit einer Woche einig. In der Hauptstadt soll der Mittelfeldallrounder, der mit der Schweiz bei der WM teilgenommen hatte, einen Vertrag bis 2029 unterzeichnen.