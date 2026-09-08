Liverpool verkündet 350-Millionen-Deal

Der FC Liverpool hat einen großen Sponsorendeal abgewickelt. Die Reds teilen mit, dass Turkish Airlines ab der kommenden Saison neuer Trikotsponsor wird. Laut ‚The Athletic‘ spült die fünfjährige Partnerschaft umgerechnet rund 350 Millionen Euro in die Liverpooler Kassen.

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Turkish Airlines will become our main club partner from June 1, 2027, as Standard Chartered continues its long-standing relationship with the Club as a Global Partner.



The airline’s branding will appear on the front of our men’s, women’s and academy match shirts from the start… — Liverpool FC (@LFC) September 8, 2026

Standard Chartered, seit 2010 Trikotsponsor des LFC, wird somit abgelöst. Die Zusammenarbeit wird jedoch weiterhin in anderer Form fortgeführt. Der Deal mit Turkish Airlines sei derweil der lukrativste Werbevertrag für Trikotwerbung in der Geschichte der Premier League, so ‚The Athletic‘.