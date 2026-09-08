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Premier League

Liverpool verkündet 350-Millionen-Deal

von Lukas Weinstock - Quelle: liverpoolfc.com | The Athletic
1 min.
Rio Ngumoha im Liverpool-Trikot @Maxppp

Der FC Liverpool hat einen großen Sponsorendeal abgewickelt. Die Reds teilen mit, dass Turkish Airlines ab der kommenden Saison neuer Trikotsponsor wird. Laut ‚The Athletic‘ spült die fünfjährige Partnerschaft umgerechnet rund 350 Millionen Euro in die Liverpooler Kassen.

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Standard Chartered, seit 2010 Trikotsponsor des LFC, wird somit abgelöst. Die Zusammenarbeit wird jedoch weiterhin in anderer Form fortgeführt. Der Deal mit Turkish Airlines sei derweil der lukrativste Werbevertrag für Trikotwerbung in der Geschichte der Premier League, so ‚The Athletic‘.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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