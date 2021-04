Schalke: Huntelaar in die Startelf?

Klaas-Jan Huntelaar (37) winkt am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) sein erster Startelf-Einsatz seit der Rückkehr zu Schalke 04 im Januar. Trainer Dimitrios Grammozis erklärte auf der heutigen Pressekonferenz: „Klaas ist am weitesten von den Spielern, die zurückgekommen sind. Er ist auf jeden Fall eine Option, in der Startelf zu spielen.“

Neben dem niederländischen Mittelstürmer sind auch die zuvor lange verletzten Salif Sané, Mark Uth sowie Gonçalo Paciência zurück im Mannschaftstraining. Ob das gelichtete Lazarett dabei helfen kann, den Abstieg des Tabellenletzten aus Gelsenkirchen noch abzuwenden, ist fraglich.