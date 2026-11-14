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Serie A

Calhanoglu zur Konkurrenz?

von Dominik Schneider - Quelle: Tuttosport
1 min.
Hakan Calhanoglu im Trikot von Inter Mailand @Maxppp

Bei Hakan Calhanoglu deutet sich ein brisanter Sommer-Wechsel an. ‚Tuttosport‘ berichtet, dass Juventus Turin über die Verpflichtung des 32-jährigen Türken nachdenkt. Die Alte Dame will im Sommer einen strategischen Mittelfeldspieler ins Team holen und hat die Situation von Calhanoglu genau im Blick, so das italienische Sportportal.

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Gespräche über eine Verlängerung bei Inter kommen nicht ins Rollen. Grund dafür ist offenbar US-Investor Oaktree. Die Invstmentgesellschaft hat den Nerazzurri auferlegt, die Gehaltsobergrenze zu senken. Calhanoglus derzeitiges Gehalt von kolportierten 6,5 Millionen Euro netto pro Jahr passt da nicht rein. Das könnte die Tür für einen Abgang öffnen, der Kontrakt des Nationalspielers läuft zum Saisonende aus. Doch auch Vereine aus der Süper Lig sind in Lauerstellung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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