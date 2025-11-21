Mystery Box: Das hat Adeyemi verschwiegen

Die turbulenten Tage schienen für Karim Adeyemi vorbei. Auf den Strafbefehl inklusive Geldstrafe und verordneten Sozialstunden wegen illegalen Waffenbesitzes folgte eine öffentliche Entschuldigung des deutschen Nationalspielers.

Die Erklärung von Adeyemi lautete: „Anfang 2024 habe ich aus Leichtsinn und ohne wirklich darüber nachzudenken, was ich da tat, eine sogenannte Mystery Box im Internet bestellt. Darin befanden sich auch Gegenstände, die waffenrechtlich nicht erlaubt sind.“ Der 23-Jährige erweckte damit durchaus den Anschein, als habe er keinen blassen Schimmer gehabt, dass Waffen in der Mystery Box enthalten sein würden.

Doch weit gefehlt: Die ‚Bild‘ hat recherchiert, dass Adeyemi sehr wohl wusste, dass in der Mystery Box Waffen geliefert würden. Das geht aus dem offiziellen Strafbefehl hervor, der dem Blatt vorliegt und dem Adeyemi auch nicht juristisch widersprochen hat. Dort ist die Rede von einem „Schlagringmesser, einem Schlagring und einem Elektroimpulsgerät“, die Adeyemi wider besseres Wissen bestellt habe.

Der Anwalt des Flügelstürmers räumt gegenüber der ‚Bild‘ daher ein: „Wie der Name ‚Mystery Box‘ nahelegt, war zwar ersichtlich, dass sie Gegenstände wie die in der frei zugänglichen Verkaufsannonce exemplarisch gezeigten Waffen enthalten würde, nicht aber, welche konkreten (geschweige denn unerlaubten) Waffen dies sein werden.“ Der Verteidiger legt jedoch Wert darauf, dass Adeyemi höchstens die Öffentlichkeit, nicht aber seinen Verein Borussia Dortmund oder den DFB angeflunkert habe: „Karim Adeyemi hat seine Gesprächspartner bei BVB und DFB hierüber vollständig informiert.“