Bericht: Schork macht weiter in Magdeburg

Otmar Schork wird offenbar über den die Saison hinaus die Geschicke des 1. FC Magdeburg leiten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bleibt der Sportgeschäftführer dem Zweitligisten erhalten, der im Sommer auslaufende Vertrag soll entsprechend verlängert werden. Demnach sollen alle Seiten Interesse an einer Fortführung der Zusammenarbeit haben.

Schork steht seit 2020 – zunächst als Sportdirektor – an der Elbe unter Vertrag. Vor knapp drei Jahren folgte die Beförderung zum Geschäftsführer. Zuletzt kamen Gerüchte auf, der 67-Jährige könnte an seinen Sohn Tim, der im Klub als Scout tätig ist, übergeben. Schork Senior hat jedoch noch kein Interesse an einem vorzeitigen Ruhestand.