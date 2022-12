Klopps Lobeshymne auf Bellingham

Am heutigen Boxing Day kehrt der FC Liverpool in den Premier League-Alltag zurück. Vor der Partie bei Aston Villa (18:30 Uhr) gab Jürgen Klopp am gestrigen Sonntag die obligatorische Pressekonferenz – und wurde dabei auch nach Jude Bellingham befragt.

Die Reds würden den 19-jährigen Superstar von Borussia Dortmund gerne im Sommer verpflichten – und gehören neben Real Madrid und Manchester City zu dem Trio, das sich noch ernsthafte Chancen ausrechnen darf. Höchste Zeit also für öffentliche Schmeicheleien? Darauf lassen zumindest Klopps Worte über Bellingham schließen.

„Reif wie ein 28-Jähriger“

„Jeder weiß, dass Jude ein außergewöhnlicher Spieler ist“, lobte der Coach, „er hat eine außergewöhnliche Weltmeisterschaft gespielt. Die Dinge, die er bereits kann, sind schwer zu lernen, während die Dinge, die er verbessern muss, leicht zu lernen sind.“ Bellingham spiele bereits „so reif wie ein 28-Jähriger“.

In Dortmund weiß man dem Vernehmen nach schon Bescheid über Bellinghams Wechselwunsch. Bis 2025 steht der 22-fache englische Nationalspieler noch unter Vertrag – doch ist er dem BVB mittlerweile entwachsen. Liverpool will derweil den Umbruch im Mittelfeld einleiten, Bellingham würde perfekt ins Raster passen. Als Ablöse stehen deutlich über 100 Millionen Euro im Raum.