Tarnat schmeißt hin in Aue

Die Negativkrise bei Erzgebirge Aue hat personelle Konsequenzen. Wie der Drittligist offiziell bekanntgibt, hat Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat sein Amt niedergelegt. Mit dem Sportchef verlieren auch Cheftrainer Christoph Dabrowski sowie Co-Trainer Lars Fuchs ihre Jobs. Tarnat hatte erst Anfang dieses Jahres den Posten im Erzgebirge angetreten.

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Die Sachsen schlittern in der dritten Liga bedrohlich in Richtung Regionalliga-Abstieg. Die gestrige 3:5-Niederlage gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim war die siebte in Folge. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell der FC Saarbrücken innehat, beträgt bereits neun Punkte. Die Saarländer haben zudem ein Spiel weniger auf dem Konto.