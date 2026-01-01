Groß-Nachfolger: Die Optionen für den BVB

Interne Lösung

Immerhin 732 Spielminuten sammelte Pascal Groß (34) wettbewerbsübergreifend in dieser Saison. Es wäre also durchaus eine Aufgabe, den personellen Verlust intern aufzufangen. Felix Nmecha (25), Jobe Belingham (20) und Marcel Sabitzer (31) sind die ersten Kandidaten. Darüber hinaus könnten auch Carney Chukwuemeka (22) und Julian Brandt (29) den offensiveren Part in der Zentrale übernehmen. Nur ein Mittelfeldspieler mit echten Defensivaufgaben würde aber eigentlich nicht ins Konzept von Niko Kovac passen. Ob deshalb Salih Özcan (27), der bislang als erster Verkaufskandidat galt, wieder mehr eingebunden wird, ist eine der offenen Fragen.

Erfahrener Neuzugang

Quinten Timber von Feyenoord Rotterdam ist zwar erst 24 Jahre alt, hat aber schon so einige internationale Schlachten geschlagen. Der achtfache niederländische Nationalspieler könnte sich einen Wechsel zum BVB gut vorstellen, wirklich konkretisiert hatte sich das Werben der Dortmunder jedoch bislang nicht. Weil Timbers Vertrag im Sommer endet, könnte Feyenoord im Januar letztmalig eine Ablöse kassieren. Durchaus denkbar also, dass die Personalie schnell an Fahrt gewinnt.

Neuer Youngster

Früher war es Sitte, dass der BVB mindestens mal einen potenziellen Weltstar in seiner Entwicklung unterstützt. Im aktuellen Kader sucht man ein solches Juwel vergeblich. Das könnte sich womöglich bald wieder ändern, mehrere Gerüchte um einen neuen Mittelfeld-Youngster machten die Runde. Genannt wurden unter anderem Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC), Kees Smit (19/AZ Alkmaar), Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht), Aleksandar Stankovic (20/FC Brügge) und der Brasilianer Zé Lucas (17/Sport Recife). Für die Dortmunder wäre es ein tolles Zeichen, sollte mal wieder ein Talent dieser Güteklasse den Weg an die Strobelallee finden.