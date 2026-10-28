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United: Krisengipfel zwischen Fernandes & Carrick

von Fabian Ley - Quelle: Sky Sports
1 min.
Bruno Fernandes strotzt nicht vor Freude @Maxppp

Bruno Fernandes und Michael Carrick sind darum bemüht, die Wogen zu glätten. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ haben sich der Kapitän und der Coach von Manchester United am gestrigen Dienstag persönlich ausgesprochen. Nun richte das Duo den Fokus darauf, den Turnaround zu schaffen. Fernandes habe gute Chancen, beim so wichtigen Auswärtsspiel gegen den FC Chelsea (Samstag, 13:30 Uhr) wieder auflaufen zu dürfen.

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Am vergangenen Wochenende blieb der 32-jährige portugiesische Mittelfeldstar beim 0:3-Debakel gegen den AFC Bournemouth über 90 Minuten auf der Bank. Zuvor hatte Fernandes die Taktik seines Trainers nach der deftigen 1:4-Niederlage in der Champions League gegen Como 1907 öffentlich kritisiert. ManUnited steht vor dem Duell mit Chelsea unter Druck, eine weitere Pleite könnte das Aus für Carrick bedeuten.

veröffentlicht am
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