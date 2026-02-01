Benzema einigt sich mit Al Hilal

Die Zukunft von Karim Benzema liegt weiterhin in Saudi-Arabien. Nach FT-Informationen hat sich der 38-Jährige inzwischen mit Al Hilal auf einen Vertrag über sechs Monate geeinigt. Noch sind die Gespräche aber nicht beendet, da der Franzose sein Arbeitspapier gerne direkt ausweiten würde und auch noch einmal am Gehalt schrauben will.

Der Kapitän von Al Ittihad ist bei seinem aktuellen Klub nicht mehr glücklich und drängt auf einen Wechsel. Auch europäische Topklubs hatten ein Auge auf den Stürmer geworfen. Doch dieser bleibt im Wüstenstaat.