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Gesundheitliche Probleme: Overmars tritt zurück

von Martin Schmitz - Quelle: royalantwerpfc.be
1 min.
Marc Overmars in seiner Rolle als Sportdirektor bei Royal Antwerpen @Maxppp

Marc Overmars beendet seine Tätigkeit als Sportdirektor von Royal Antwerpen mit sofortiger Wirkung. Das gibt der ehemalige niederländische Nationalspieler offiziell bekannt: „Ihr wisst alle, dass es mir gesundheitlich nicht gut geht. Ich spüre nun ganz klar, dass ich dieses hektische und stressige Berufsleben nicht mehr bewältigen kann. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlimmen Ausgangs sehr hoch ist. Deshalb muss ich eine drastische Entscheidung treffen und meine beruflichen Aktivitäten in der nächsten Zeit vollständig einstellen. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr mir das wehtut.“

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Vor vier Jahren war der 53-Jährige von Ajax Amsterdam zum belgischen Klub gewechselt. Im Dezember 2022 hatte Overmars bereits einen Schlaganfall erlitten. In der jüngeren Vergangenheit klagte der ehemalige Arsenal- und Barça-Profi immer wieder über Beschwerden. „Die jahrelange Erschöpfung und der immense Stress haben sich am vergangenen Wochenende leider entladen“, so Overmars, der nun eine längere Berufspause einlegen will.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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