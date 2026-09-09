Gesundheitliche Probleme: Overmars tritt zurück

Marc Overmars beendet seine Tätigkeit als Sportdirektor von Royal Antwerpen mit sofortiger Wirkung. Das gibt der ehemalige niederländische Nationalspieler offiziell bekannt: „Ihr wisst alle, dass es mir gesundheitlich nicht gut geht. Ich spüre nun ganz klar, dass ich dieses hektische und stressige Berufsleben nicht mehr bewältigen kann. Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlimmen Ausgangs sehr hoch ist. Deshalb muss ich eine drastische Entscheidung treffen und meine beruflichen Aktivitäten in der nächsten Zeit vollständig einstellen. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr mir das wehtut.“

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𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀



Beste supporters,



Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… pic.twitter.com/xuZpyXLUxa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 9, 2026

Vor vier Jahren war der 53-Jährige von Ajax Amsterdam zum belgischen Klub gewechselt. Im Dezember 2022 hatte Overmars bereits einen Schlaganfall erlitten. In der jüngeren Vergangenheit klagte der ehemalige Arsenal- und Barça-Profi immer wieder über Beschwerden. „Die jahrelange Erschöpfung und der immense Stress haben sich am vergangenen Wochenende leider entladen“, so Overmars, der nun eine längere Berufspause einlegen will.