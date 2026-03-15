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Ducksch zurück in die Bundesliga?

Im Sommer wechselte Marvin Ducksch aus Bremen nach England. Geht es nach einem Jahr schon wieder zurück in die Bundesliga?

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Ätschi Bätschi sagt Marvin Ducksch @Maxppp

Für Marvin Ducksch (32) gibt es zahlreiche Interessenten. Nach Informationen der ‚Bild‘ fragten kürzlich AEK Athen und Real Sociedad beim Stürmer an, zudem soll es in der MLS einen Markt geben.

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Aber auch hierzulande hat man den Ex-Bremer nicht vergessen. Schon im Winter sollen sich zwei Bundesligisten nach den Konditionen für Leihe und Kauf erkundigt haben. Ein Wechsel sei für Ducksch da kein Thema gewesen, für den Sommer stellt sich die Frage nun aber erneut, berichtet die ‚Bild‘.

Birmingham City hatte Ducksch im August für zwei Millionen Euro von Werder geholt, sein Vertrag läuft bis 2028. Für den englischen Zweitligisten erzielte Ducksch bislang elf Tore in 32 Pflichtspielen.

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