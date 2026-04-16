Umbruch in Liverpool: Neun Profis auf der Streichliste

Nachdem der FC Liverpool in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Premier League feiern durfte, läuft es in der aktuellen Spielrunde nicht besonders gut. Die hohen Investitionen in den Kader zahlen sich noch nicht aus, in der Liga steht bisher nur Rang fünf zu Buche, in beiden nationalen Pokalwettbewerben musste man die Segel streichen und vorgestern schied man gegen Paris St. Germain bereits im Viertelfinale der Champions League aus.

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Dass der Stuhl von Trainer Arne Slot wackelt, ist daher weder brandneu noch besonders verwunderlich. „Wir müssen verkaufen, um zu kaufen. Wir verlieren einige Spieler ablösefrei. Der Sommer wird eine große Herausforderung sein, aber der Klub hat gezeigt, dass dieses Modell funktioniert“, sagte der Niederländer nach dem Rückspiel gegen PSG hinsichtlich der bevorstehenden Sommer-Transferperiode.

Große Lücke durch Salah-Abgang

Der ‚Telegraph‘ listet dahingehend gleich neun Profis der Reds auf, die ab der nächsten Spielzeit womöglich nicht mehr für Liverpool auflaufen werden. Dazu gehört natürlich auch Mohamed Salah (33). Die Vereinsikone befindet sich auf Abschiedstournee, der Abschied im Sommer wurde längst kommuniziert. Mit dem Ägypter wird ein großer Spieler die Anfield Road verlassen und eine riesige Lücke hinterlassen.

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Bei Andy Robertson (32) deutet sich ebenfalls ein Abschied an. Der Schotte war lange Zeit hinten links gesetzt, spielt inzwischen aber nur noch eine untergeordnete Rolle. Tottenham Hotspur zeigt großes Interesse an einer Verpflichtung. Konkrete Verhandlungen werden aber wohl erst stattfinden, wenn die Ligazugehörigkeit der Spurs feststeht. Der auslaufende Vertrag des Linksfußes wird aber aller Voraussicht nach nicht mehr verlängert.

Jones und Elliott stagnieren

Für den bevorstehenden Kaderumbruch müssen der englischen Tageszeitung zufolge weitere Spieler weichen. Curtis Jones (25) und Harvey Elliott (23) konnten ihren Status als aufstrebende Talente nicht vollumfänglich hinter sich lassen und sich im Starensemble von Liverpool als Startelfkandidaten etablieren. Beide stehen zwar noch bis 2027 unter Vertrag, gelten aber als verkäuflich und könnten notwendige Einnahmen generieren.

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Bei Federico Chiesa entwickelten sich die Einsatzzeiten kontinuierlich nach unten. Der 28-jährige Italiener bleibt weit hinter den an ihn gesetzten Erwartungen zurück. Eine vorzeitige Trennung – trotz vertraglicher Bindung bis 2028 – ist äußerst wahrscheinlich. Das Kapitel Merseyside wird nicht als Erfolgsgeschichte in der Karriere des 51-fachen Nationalspielers verbucht werden.

Lockt Real bei Mac Allister?

Etwas überraschend nennt der ‚Telegraph‘ auch Alexis Mac Allister als Wechselkandidaten. Grund dafür ist die deutlich nach unten zeigende Formkurve des Weltmeisters von 2022. Sollte sich ein zahlungskräftiger Abnehmer für den 27-Jährigen finden, würden die Verantwortlichen der Reds wohl gerne über einen Transfer sprechen. Vor einiger Zeit wurde der Mittelfeldspieler mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

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Das Schicksal von Joe Gomez (28), Rhys Williams (25) und Calvin Ramsay (22) ist dem ‚Telegraph‘ zufolge auch besiegelt. Williams und Ramsay stehen nur noch bis Ende Juni unter Vertrag, beide Profis müssen sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Für Gomez wird nach einem Abnehmer gefahndet. Der Innenverteidiger erhält unter Slot zumindest noch Einsatzzeiten, um sich für andere Klubs zu positionieren.