„Unbesiegbares“ Barça | „Freches“ Juve

Barças Siegesserie geht weiter

Der FC Barcelona hat die vergangenen zehn Pflichtspiele allesamt gewonnen. Am gestrigen Sonntag setzten sich die Katalanen mit 1:0 gegen den FC Villarreal durch. Die spanische ‚Sport‘ widmet den Katalanen ihre Titelseite und titelt kurz sowie prägnant: „Unbesiegbar.“ Die in Madrid ansässige ‚as‘ muss anerkennen: „Barcelona liegt elf Punkte vor Real Madrid.“ Die Königlichen spielen am Mittwoch (21 Uhr) allerdings noch gegen den Tabellenletzten FC Elche und können den Abstand auf die Blaugrana bei einem Sieg auf immerhin acht Punkte verkürzen.

Juve klettert

Auch Juventus Turin hält die eigene Siegesserie am Leben, wenngleich die der Italiener noch am Anfang steht. Drei Spiele konnten die Bianconeri bislang in Folge gewinnen. Durch den 1:0-Sieg gegen den AC Florenz klettert Juve in der Serie A auf den neunten Platz. Aufgrund dessen, dass die Alte Dame den Sieg etwas glücklich über die Zeit gebracht hat, titelt die ‚Tuttosport‘ kurzerhand: „Freches Juve.“ Der ‚Corriere dello Sport‘ bezieht sich dagegen auf den Punktabzug des italienischen Rekordmeisters und schreibt: „Das Klettern.“ Die Turiner kämpfen darum, auch kommende Saison international zu spielen.

City bedrängt Arsenal

In der Premier League schließt Manchester City zum FC Arsenal auf und steht nur noch drei Punkte hinter den Gunners. Gestern setzten sich die Skyblues mit 3:1 gegen Aston Villa durch. „Peps Männer schließen die Lücke“, titelt der ‚Daily Express‘. Einen Wermutstropfen müssen die Citizens jedoch beklagen: Superstar Erling Haaland musste aufgrund von Knieproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden. Folglich schreibt der Mirror: „Erling könnte Citys Titelkampf bei den Gunners verpassen.“ Das direkte Aufeinandertreffen der zwei englischen Schwergewichte findet am Mittwoch um 20:30 Uhr statt.