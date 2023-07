United: Onana-Deal bis Mittwoch?

Der Transfer von Torhüter André Onana zu Manchester United ist nur noch eine Frage der Zeit. Wie ‚The Athletic‘ und Fabrizio Romano berichten, ist zu erwarten, dass am heutigen Sonntag die finalen Zahlungsdetails geklärt werden. Mit dem Kameruner sind sich die Red Devils so gut einig, mit Inter Mailand stehen die Verhandlungen den Berichten zufolge ebenfalls vor dem Abschluss.

Laut The Athletic griff United-Trainer Erik ten Hag selbst zum Hörer, um Onana zu bestätigen, dass es keinerlei Probleme bei dem Transfer gibt. Zuletzt gaben die Red Devils ein Angebot über 43 Millionen Euro plus Boni für den 27-jährigen Keeper ab. Über den finalen Betrag wird derzeit noch verhandelt. Im Optimalfall kann Onana am kommenden Mittwoch an der geplanten US-Reise von United teilnehmen.

