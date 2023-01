Sommer über Transferpoker: „Es war wild“

Yann Sommer ging zuletzt durch die wohl turbulenteste Phase seiner Karriere. „Es war wild die letzten Wochen“, blickt der Schweizer Keeper im Gespräch mit dem ‚Blick‘ auf den Transferpoker zwischen Borussia Mönchengladbach und seinem neuen Arbeitgeber Bayern München zurück. Er erzählt: „Wir hatten sehr offene Gespräche mit Gladbach, das habe ich sehr geschätzt. […] Ich habe mich aus dem Ganzen dann irgendwann zurückgezogen. Es war viel, es wurde viel geschrieben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er und seine Frau haben sich „schon Gedanken“ über die Zukunft gemacht. Sommer weiß: „Ich hatte in Gladbach eine tolle Situation. Aber der Wechsel zu den Bayern ist nun eine neue Herausforderung in meiner Karriere, eine neue Challenge.“ Über die mittel- bis langfristige Perspektive in München macht sich der 34-Jährige nach eigenen Angaben „im Moment noch keine Gedanken“.

Lese-Tipp

Duell mit United: Bayerns Vorteil im Kane-Poker