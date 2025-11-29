Kleindienst träumt von WM

Tim Kleindienst zeigt sich nach seinem Comeback ehrgeizig und peilt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika an. Der 30-Jährige äußerte nach Borussia Mönchengladbachs Spiel gegen RB Leipzig (0:0) bei ‚Sky‘ seine großen Ambitionen: „Mein Traum von der WM lebt. Im März ist die nächste Länderspielpause – bis dahin möchte ich so weit sein, dass ich meinen Sturmkollegen einen fairen Wettkampf bieten kann.“

Kleindienst fehlte seit Mai verletzungsbedingt und kam gegen Leipzig erst zu seinem zweiten Saisoneinsatz. Der Mittelstürmer war in der vorherigen Saison mit 16 Treffern die Lebensversicherung der Fohlen. Auch in der Nationalmannschaft durfte er debütieren und traf in seinen ersten sechs Länderspielen gleich viermal. Trotzdem bremst der Ex-Heidenheimer die Erwartungen: „Ich habe über ein halbes Jahr nicht gespielt, da wird es noch bis Januar dauern, bis ich wieder richtig fit bin.“