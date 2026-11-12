Nächste Entlassung in der Premier League

Nach Michael Carrick muss auch Pierre Sage die Koffer packen. Der Trainer wurde von Crystal Palace von seinen Aufgaben entbunden. Die Eagles befinden sich nach zehn Spieltagen am Tabellenende der Premier League.

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Als Nachfolger ist Thomas Frank im Gespräch. Sage hat derweil schon einen Anschlussjob in Aussicht. Der 47-Jährige, der erst im Sommer bei Palace von Oliver Glasner übernommen hatte, soll zu RC Lens zurückkehren.