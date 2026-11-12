Premier League
Nächste Entlassung in der Premier League
1 min.
@Maxppp
Nach Michael Carrick muss auch Pierre Sage die Koffer packen. Der Trainer wurde von Crystal Palace von seinen Aufgaben entbunden. Die Eagles befinden sich nach zehn Spieltagen am Tabellenende der Premier League.
Unter der Anzeige geht's weiter
Crystal Palace F.C. @CPFC – 13:30
Crystal Palace Football Club can confirm that Pierre Sage has left his role as Manager.Bei X ansehen
The club would like to place on record its thanks to Pierre and his staff for their efforts during their time in South London, and wish them well for the future.
The club would like to place on record its thanks to Pierre and his staff for their efforts during their time in South London, and wish them well for the future.
Als Nachfolger ist Thomas Frank im Gespräch. Sage hat derweil schon einen Anschlussjob in Aussicht. Der 47-Jährige, der erst im Sommer bei Palace von Oliver Glasner übernommen hatte, soll zu RC Lens zurückkehren.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden