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Offiziell Premier League

Nächste Entlassung in der Premier League

von Dominik Sandler - Quelle: cpfc.co.uk
1 min.
Pierre Sage an der Seitenlinie. @Maxppp

Nach Michael Carrick muss auch Pierre Sage die Koffer packen. Der Trainer wurde von Crystal Palace von seinen Aufgaben entbunden. Die Eagles befinden sich nach zehn Spieltagen am Tabellenende der Premier League.

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Crystal Palace F.C.
Crystal Palace Football Club can confirm that Pierre Sage has left his role as Manager.

The club would like to place on record its thanks to Pierre and his staff for their efforts during their time in South London, and wish them well for the future.
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Als Nachfolger ist Thomas Frank im Gespräch. Sage hat derweil schon einen Anschlussjob in Aussicht. Der 47-Jährige, der erst im Sommer bei Palace von Oliver Glasner übernommen hatte, soll zu RC Lens zurückkehren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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