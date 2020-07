Liverpool: Vierkampf um Lallana

Adam Lallana wird den FC Liverpool in diesem Sommer verlassen, könnte seine Karriere aber in der Premier League fortsetzen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, beschäftigen sich mit Brighton & Hove Albion, dem FC Burnley, dem FC Everton und Leicester City gleich vier Erstligisten mit dem frischgebackenen englischen Meister.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor wurde zudem auch dem FC Arsenal, West Ham United und Tottenham Hotspur Interesse an Lallana nachgesagt. Der frühere englische Nationalspieler steht seit 2014 in Liverpool unter Vertrag und bringt es auf insgesamt 178 Pflichtspieleinsätze. In dieser Saison kam der 32-Jährige aber nur zu 15 Ligaspielen.