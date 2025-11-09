Wolfsburg-Trainer: Zwei neue Namen im Gespräch

Noch ist offen, wie der VfL Wolfsburg personell auf die anhaltende Krise reagieren wird. Hinter den Kulissen beschäftigen sich die Verantwortlichen aber bereits mit etlichen Kandidaten für Traineramt und Sportliche Leitung. Die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, dass Matthias Jaissle (Al Ahli) und Thomas Reis (Samsunspor) ein Thema für den Trainerstuhl sind, sollte Paul Simonis entlassen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor wurden schon die vereinslosen Urs Fischer, Tim Walter, Marco Rose, Edin Terzic und Bruno Labbadia gehandelt. Hinter der Zukunft von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz und Geschäftsführer Sport Peter Christiansen steht ebenfalls ein großes Fragezeichen. Ex-Wolfsburg-Profi Thomas Hitzlsperger ist hier ein Kandidat, heißt es bei ‚WAZ/AZ‘. Gerüchte kursieren auch um Jörg Schmadtke, Sven Mislintat, Marcel Schäfer (RB Leipzig) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart).