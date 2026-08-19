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Arsenal-Angebot: Bayer lehnt 65 Millionen ab

Bayer Leverkusen hat in diesem Sommer bislang Spieler für etwa 60 Millionen Euro verkauft. Dieser Wert hätte verdoppelt werden können, doch der Bundesligist lehnte ab.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Jarell Quansah, Robert Andrich und Ibrahim Maza @Maxppp

Der FC Arsenal steht vor der Verpflichtung von Ezri Konsa (28) von Aston Villa. Doch auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger wurde der englische Meister zuvor auch bei Bayer Leverkusen vorstellig.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, boten die Gunners in mündlicher Form stolze 60 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Boni für Jarell Quansah (23). Leverkusen winkte jedoch ab, der Abwehrmann sei unverkäuflich.

Erst im vergangenen Sommer war Quansah für 35 Millionen vom FC Liverpool nach Leverkusen gekommen und war gleich gesetzt. Bei der WM stand er – ebenso wie Konsa – im Kader der englischen Nationalelf.

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Sein Vertrag bei Bayer gilt noch bis 2030. Liverpool hat ein Rückkaufrecht für 60 Millionen, das man in diesem Sommer aber verstreichen ließ. Im kommenden Sommer gibt es die Option erneut.

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