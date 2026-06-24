Dass Markus Krösche seinen Vertrag bis 2028 bei Eintracht Frankfurt erfüllt, gilt als eher unwahrscheinlich. Der Sportvorstand und Kaderplaner weckt andernorts Begehrlichkeiten und scheint bereit für einen größeren Klub. In den vergangenen Wochen buhlte der AC Mailand heftig um den Frankfurt-Boss, der die Eintracht mit klugen Spielertransfers ins obere Bundesligadrittel geführt hat.

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Die Rossoneri lockten mit einer Gage in Höhe von zehn Millionen Euro pro Jahr und der kompletten sportlichen Gestaltungsfreiheit. Krösche sagte nach ersten Gesprächen ab, der Zeitpunkt kam nicht infrage.

Doch offenbar auch, weil er andere Pläne hat. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gilt die Ausstiegsklausel in Krösches SGE-Vertrag nur für ganz bestimmte Vereine, unter anderem den FC Bayern.

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Krösche hat klare Ziele vor Augen

Grundsätzlich war die Option bereits bekannt und gilt nur jährlich im Januar jedes Vertragsjahres. Anfang 2027 dürfte Krösche laut Bericht „für eine Summe im unteren einstelligen Millionenbereich“ wechseln. Nutzen können diese Option neben den Münchenern lediglich Borussia Dortmund und einige Spitzenklubs aus der Premier League.

Äußerst brisant, da Krösche seit einiger Zeit immer wieder mit den beiden deutschen Spitzenklubs in Verbindung gebracht und vor allem häufig als potenzieller Nachfolger von Max Eberl in München gehandelt wird.

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Die ‚Sport Bild‘ geht ebenfalls nicht davon aus, dass Krösche, der vereinsintern in Frankfurt nicht mehr unumstritten ist, seinen SGE-Kontrakt erfüllen wird, das hätten die Milan-Gespräche bewiesen: „Auch wenn der Deal nicht zustande kam, zeigen die Verhandlungen, dass der gebürtige Hannoveraner grundsätzlich bereit zu sein scheint für den nächsten Schritt in seiner Manager-Karriere.“