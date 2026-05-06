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Bundesliga

Übernimmt Röhl in der Bundesliga?

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
1 min.
Danny Röhl mit schöner Frisur @Maxppp

Danny Röhl könnte erstmals in seiner Trainerlaufbahn hauptverantwortlich in der Bundesliga coachen. Laut der ‚Sport Bild‘ steht der 37-Jährige beim VfL Wolfsburg auf der Liste. Seit dem vergangenen Oktober trainiert Röhl die Glasgow Rangers, an die Schotten ist er vertraglich noch bis 2028 gebunden. In Deutschland war Röhl einst als Co-Trainer der Nationalmannschaft, des FC Bayern und von RB Leipzig tätig.

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Weitere Trainer-Kandidaten in Wolfsburg sind unter anderem Alexander Blessin (St. Pauli) und Stefan Leitl (Hertha BSC) sowie die vereinslosen Thomas Reis und Dino Toppmöller. Auch eine Weiterbeschäftigung von Dieter Hecking ist nicht ausgeschlossen, sollte der Klassenerhalt gelingen. Hecking könnte aber auch als Geschäftsführer Sport übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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