Trainersuche: United-Kehrtwende bahnt sich an

Nach der Entlassung von Rúben Amorim durfte sich Darren Fletcher für zwei Partien als Interimstrainer von Manchester United beweisen. In dieser Woche will die Führungsetage einen neuen Feuerwehrmann installieren, der bis zum Saisonende übernimmt.

In der Verlosung befinden sich offenbar noch zwei in Manchester sehr bekannte Gesichter: Ole Gunnar Solskjaer, der bereits zwischen 2018 und 2021 für die Red Devils verantwortlich war und sich bis zuletzt eigentlich in der Pole Position wähnte, sowie Michael Carrick, dessen einzige Festanstellung in Liga zwei beim FC Middlesbrough etwa ein halbes Jahr zurückliegt.

Möglicherweise macht Letztgenannter etwas überraschend das Rennen. Laut dem britischen ‚Sky Sports‘ hat Carrick in den jüngsten Gesprächen einen guten Eindruck hinterlassen. Fabrizio Romano ergänzt, dass sich der 44-Jährige aktuell die besseren Chancen auf den Job ausrechnen darf.

Am heutigen Montag sollen letzte Gespräche zwischen den beiden Kandidaten und dem Sportlichen Leiter Jason Wilcox stattfinden, um eine finale Entscheidung zu treffen. Sowohl Solskjaer als auch Carrick würden den Posten gerne antreten. Oberstes Ziel ist es, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren. Im Sommer soll dann ohnehin die große Lösung folgen.