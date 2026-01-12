Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Trainersuche: United-Kehrtwende bahnt sich an

Manchester United befindet sich auf der Suche nach einem Feuerwehrmann bis Saisonende. Die Verantwortlichen müssen sich wohl zwischen zwei Kandidaten entscheiden.

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports | Fabrizio Romano
1 min.
Michael Carrick applaudiert den Fans @Maxppp

Nach der Entlassung von Rúben Amorim durfte sich Darren Fletcher für zwei Partien als Interimstrainer von Manchester United beweisen. In dieser Woche will die Führungsetage einen neuen Feuerwehrmann installieren, der bis zum Saisonende übernimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Verlosung befinden sich offenbar noch zwei in Manchester sehr bekannte Gesichter: Ole Gunnar Solskjaer, der bereits zwischen 2018 und 2021 für die Red Devils verantwortlich war und sich bis zuletzt eigentlich in der Pole Position wähnte, sowie Michael Carrick, dessen einzige Festanstellung in Liga zwei beim FC Middlesbrough etwa ein halbes Jahr zurückliegt.

Möglicherweise macht Letztgenannter etwas überraschend das Rennen. Laut dem britischen ‚Sky Sports‘ hat Carrick in den jüngsten Gesprächen einen guten Eindruck hinterlassen. Fabrizio Romano ergänzt, dass sich der 44-Jährige aktuell die besseren Chancen auf den Job ausrechnen darf.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wer sollte bei United bis zum Sommer übernehmen?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Am heutigen Montag sollen letzte Gespräche zwischen den beiden Kandidaten und dem Sportlichen Leiter Jason Wilcox stattfinden, um eine finale Entscheidung zu treffen. Sowohl Solskjaer als auch Carrick würden den Posten gerne antreten. Oberstes Ziel ist es, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren. Im Sommer soll dann ohnehin die große Lösung folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Michael Carrick
Ole Gunnar Solskjær

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Michael Carrick Michael Carrick
Ole Gunnar Solskjær Ole Gunnar Solskjær
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert