„Bin entsetzt“: Hoeneß schießt gegen Upamecano-Berater

Dass die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern lange auf sich warten lässt, stößt nicht nur den handelnden Personen beim FC Bayern sauer auf. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußert sich gegenüber dem ‚kicker‘ zu diesem Thema. Einen Schuldigen hat der einstige Bayern-Manager längst ausgemacht.

„Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Dayot Upamecano sich für einen Verbleib beim FC Bayern entscheiden würde“, zitiert das Fachmagazin den 74-Jährigen. Dass der französische Nationalspieler seine Unterschrift noch nicht gesetzt hat, liegt nach Meinung von Hoeneß an seinen Agenten: „Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen.“

Der Patron vom Tegernsee geht sogar noch einen Schritt weiter. „Über dieses Verhalten bin ich entsetzt“, sagt Hoeneß hinsichtlich der Taktik von Upamecanos Beratern. Die Bayern haben dem Verteidiger offenbar ein wirtschaftlich äußerst lukratives Angebot unterbreitet, sich unter anderem auch beim Beraterhonorar gestreckt.

An der Säbener Straße erwarten alle eine zeitnahe Entscheidung des 27-Jährigen. Hierfür sollen auch persönliche Gespräche genutzt werden, um Upamecano zur Verlängerung zu bewegen. Zuletzt überließ der Rechtsfuß alle Verhandlungen seinen Vertretern und war selbst nicht zugegen. Gelingt es den Bayern nicht, mit Upamecano einen neuen Kontrakt zu vereinbaren, droht der ablösefreie Abgang im Sommer. Für den Champions League-Klub das absolute Worst-Case-Szenario.