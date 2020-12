Arsenal: Özil bietet Hilfe an

Mesut Özil hat das Kapitel FC Arsenal noch nicht beendet. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich der Mannschaft gerade jetzt helfen könnte“, erklärte der aussortierte Offensivspieler in einer Frage-Antwort-Runde bei Twitter, ist sich jedoch bewusst: „Aber solange ich die Chance nicht bekomme, hoffe ich einfach, dass wir sehr bald wieder bessere Ergebnisse erzielen. Aber lasst uns positiv bleiben.“

Özil kam seit Anfang März nicht mehr für die Gunners zum Einsatz. In dieser Saison wurde er weder für den Premier League- noch für den Europa League-Kader berücksichtigt. Ohne den 32-jährigen Topverdiener ist Arsenal in der Liga auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht. Der Abstand zu Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Liverpool beträgt bereits 17 Punkte. „Es ist eine sehr schwierige Zeit für alle rund um den Klub – nicht nur für mich. Die Situation ist für alle frustrierend“, so Özil.