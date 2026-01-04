Menü Suche
Mainz prüft Leihe für Sommerneuzugang Schopp

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Konstantin Schopp führt einen intensiven Zweikampf @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 könnte Abwehrtalent Konstantin Schopp (20) im Januar leihweise abgeben. „Es kommen viele Anfragen bei uns rein. Wir schauen gerade, ob er woanders ein halbes Jahr lang höherwertige Spielpraxis bekommen kann“, zitiert der ‚kicker‘ Sportdirektor Niko Bungert.

Schopp war im Sommer von Sturm Graz an den Bruchweg gewechselt. Bislang kam der österreichische Innenverteididger allerdings nur für die Zweitvertretung zum Einsatz. Kein Abgangskandidat ist laut dem ‚kicker‘ dagegen Angreifer Nelson Weiper (20), der jüngst mit Konkurrent Werder Bremen in Verbindung gebracht wurde. Die Mainzer wollen ihr Eigengewächs dem Bericht zufolge halten.

