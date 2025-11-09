Menü Suche
Liverpool: Mit Wirtz ins Topspiel

von Remo Schatz - Quelle: liverpoolfc.com
Florian Wirtz und Dominik Szoboszlai halten Händchen @Maxppp
ManCity 1-0 Liverpool

Florian Wirtz (22) bekommt am heutigen Sonntagnachmittag eine erneute Chance, sich auf der größtmöglichen Bühne zu beweisen. Beim Topspiel gegen Manchester City (17:30 Uhr) steht der deutsche Nationalspieler (35 Länderspiele) in der Startaufstellung des FC Liverpool.

Liverpool FC
How we line up to take on Manchester City ✊🔴 #MCILIV
Wirtz hat es bislang nicht geschafft, seinen Wert an der Anfield Road unter Beweis zu stellen. Entsprechend steht der 125-Millionen-Mann nach schwachen Auftritten regelmäßig im Zentrum der Kritik.

