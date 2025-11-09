Liverpool: Mit Wirtz ins Topspiel

Florian Wirtz (22) bekommt am heutigen Sonntagnachmittag eine erneute Chance, sich auf der größtmöglichen Bühne zu beweisen. Beim Topspiel gegen Manchester City (17:30 Uhr) steht der deutsche Nationalspieler (35 Länderspiele) in der Startaufstellung des FC Liverpool.

Wirtz hat es bislang nicht geschafft, seinen Wert an der Anfield Road unter Beweis zu stellen. Entsprechend steht der 125-Millionen-Mann nach schwachen Auftritten regelmäßig im Zentrum der Kritik.